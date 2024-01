Tennis, Nick Kyrgios su Djokovic: “Può vincere ancora tre o quattro Slam”

Continua la bromance tra Novak Djokovic e Nick Kyrgios. Dopo anni di attriti tra i due, il loro rapporto è notevolmente migliorato nel 2022, quando l’australiano si schierò in favore del numero 1 al mondo quando si ritrovò invischiato in quel ‘pasticciaccio brutto’ in cui venne espulso dal paese oceanico, ritrovandosi poi in finale a Wimbledon anche da ‘buoni amici’.

Nell’ultimo anno e mezzo l’australiano ha spesso dichiarato come Djokovic sia da annoverare tra i migliori della storia, a causa delle sue abilità tecniche: “Il suo dritto è molto solido, con il rovescio può colpire in ogni modo, forse il migliore mai visto su un campo di tennis. Anche il servizio è solido ed è il miglior giocatore in risposta di ogni tempo. Nole è bravo a rete ed è uno dei migliori in fatto di mobilità. Sicuramente il migliore di tutti i tempi, il più completo avendo dominato su ogni superficie“.

E proprio per questo, il finalista di Wimbledon 2022 pensa che possa continuare a vincere ancora: “Penso che possa vincere ancora altri tre o quattro Slam, oltre a qualche 1000 e ATP 500. Questo fino a che non arrivi qualcuno in grado di batterlo costantemente tre set su cinque“. E fa l’esempio di Jannik Sinner: “Lo ha battuto un paio di volte tra Davis ed ATP Finals, ma fino a che non subisce un paio di brutte sconfitte di fila negli Slam, per me sarà sempre il favorito“.

Un vero e proprio attestato di stima, anche se Kyrgios non nasconde una sua preferenza su chi preferirebbe guardare in una partita: “Roger Federer è il più bello da guardare, il più talentuoso, fa sembrare il gioco semplice. Il Michael Jordan del tennis: senza di lui come punto di riferimento non ci sarebbero stati né Djokovic né Nadal“.

Foto: LaPresse