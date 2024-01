Tabellone Champions League volley femminile: le avversarie di Conegliano, Milano e Scandicci dai quarti alla finale

Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta della Champions League 2023-2024 di volley femminile. A determinare la griglia sono stati i piazzamenti ottenuti dalle squadre al termine della fase a gironi: le vincitrici dei cinque raggruppamenti hanno staccato il biglietto per i quarti di finale, mentre le seconde classificate e la miglior terza dovranno passare dai playoff. Le tre compagini italiane sono già certe di essere tra le migliori otto forze d’Europa.

Milano affronterà le polacche dell’LKS Lodz di Valentina Diouf: Paola Egonu e compagne hanno tutte le carte in regola per superare il turno, poi la semifinale dovrebbe essere verosimilmente contro il Fenerbahce Istanbul trascinato da Melissa Vargas (le turche non dovrebbero avere problemi nel quarto di finale contro la vincente del derby tedesco tra Potsdam e Stoccarda). Le altre due italiane saranno dall’altra parte del tabellone e il loro incrocio potrebbe essere brutale.

Scandicci dovrebbe ritrovare nuovamente l’Eczacibasi Istanbul, già battuto per due volte nella fase a gironi: le toscane se la giocheranno contro le Campionesse del Mondo trascinate da Tijana Boskovic, che sulla carta dovrebbero regolare il Prometey nel preliminare. Conegliano attenderà verosimilmente il VakifBank Istanbul per un ennesimo incrocio contro le Campionesse d’Europa di coach Giovanni Guidetti, che in precedenza se la vedranno con le non irresistibili polacche del PGE Resovia.

TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

PLAYOFF

VakifBank Istanbul vs PGE Resovia

Eczacibasi Istanbul vs Prometey

Potsdam vs Stoccarda

QUARTI DI FINALE

Fenerbahce Istanbul vs Potsdam/Stoccarda

Milano vs LKS Lodz

Scandicci vs Eczacibasi Istanbul/Prometey

Conegliano vs VakifBank Istanbul/PGE Resovia

Foto: IPA Agency

