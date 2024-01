Superbike, Anthony Gobert è morto. Addio a “The Go Show”, l’annuncio della madre

Il motociclismo internazionale ed in particolare l’ambiente della Superbike è in lutto per la scomparsa di Anthony Gobert. Purtroppo l’ex pilota australiano è morto all’età di 48 anni dopo che le sue condizioni erano già disperate da alcuni giorni, in seguito ad una breve ma fulminante malattia. Quest’oggi l’annuncio del decesso tramite un post su Facebook di sua madre.

“Il mio cuore si spezza mentre scrivo questo messaggio: il mio bellissimo figlio Anthony è morto nel tardo pomeriggio di oggi. L’ho amato dal momento in cui è nato e lo amerò fino al giorno della mia morte… Purtroppo è stato vittima della dipendenza, che è una malattia molto diffusa nelle nostre famiglie. Ha provato molte volte a guarire, ma non ce l’ha fatta. Sono orgogliosa di lui e ringrazio tutte le persone buone che hanno contribuito alla sua vita“, scrive Suzanne Gobert.

Sei giorni fa erano stati invece sempre su Facebook i fratelli Aaron e Alex ad annunciare le condizioni di Anthony Gobert: “Con tristezza annunciamo che Anthony è attualmente ricoverato in ospedale per cure palliative ed è nelle fasi finali della sua vita a seguito di una breve malattia“. Il centauro aussie viene considerato uno dei più grandi talenti inespressi degli anni ’90 e inizio XXI secolo. Genio e sregolatezza, in Superbike “The Go Show” ha conquistato otto vittorie senza mai riuscire ad aggiudicarsi il titolo.

Foto: Jim McDermott, Flickr (Licenza Creative Commons)

Leggi tutte le notizie di Superbike su OA Sport...