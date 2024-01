Snowboard: nel secondo PSL di Pamporovo avanzano sei azzurri, Maurizio Bormolini terzo dopo le qualifiche

Un filo di delusione, dopo la clamorosa doppietta di ieri, c’è al termine delle qualifiche nel secondo PSL di Coppa del Mondo di snowboard sulle nevi bulgare di Pamporovo. Ci si aspettava infatti tanto da Daniele Bagozza ed Edwin Coratti, che hanno trovato la prima e la seconda piazza nella giornata di sabato, invece entrambi eliminati e squalificati nella prima run.

A tenere alta la bandiera azzurra ci pensa Maurizio Bormolini che è terzo (miglior tempo per l’austriaco Arvid Auner) e proverà a giocarsi il successo, restando in lotta per la Coppa del Mondo. Bene anche Mirko Felicetti, quinto, ed Aaron March, tredicesimo.

Non si sono qualificati, oltre ai due sopracitati, anche Roland Fischnaller, Fabian Lantscher e Mike Santuari.

Al femminile guida ancora una super Ester Ledecka: in casa azzurra molto bene Jasmin Coratti, sesta, Lucia Dalmasso, ottava e la giovane Elisa Fava, qualificata con l’ultimo crono. Non ce l’hanno fatta Fabiana Fachin ed Elisa Caffont.

Foto: Lapresse