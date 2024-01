Slittino, Mondiali 2024: i favoriti del singolo maschile. Chi batterà Max Langenhan?

Dopo lo stop post Igls per la Coppa del Mondo, ecco l’appuntamento più importante in chiave slittino su pista artificiale: nel weekend infatti spazio ai Mondiali di Altenberg. Sul catino teutonico in scena tutte le gare (ovviamente anche le sprint): andiamo a scoprire i favoriti in chiave singolo maschile.

Chi riuscirà a battere Max Langenhan? Il tedesco è stato dominante nell’ultimo anno, ha centrato dieci vittorie consecutive in Coppa del Mondo prima di essere sconfitto proprio in Austria. Sul budello di casa però è pronto a far la differenza e punta dritto alla medaglia d’oro.

A sfidarlo proprio colui che è riuscito a batterlo di recente: l’austriaco Jonas Mueller. È il detentore del titolo iridato, agguantato proprio ad Igls l’anno scorso e sembra essere l’unico in grado di contrastare il fenomeno tedesco.

Occhio anche al nostro Dominik Fischnaller. Mai sottovalutare l’azzurro che nei grandi appuntamenti spesso e volentieri è riuscito a dire la sua. Ad Altenberg l’anno scorso in Coppa del Mondo chiuse secondo proprio alle spalle di Langenhan e dunque ha chance per giocarsi almeno una medaglia.

Il nome a sorpresa? Fa strano dirlo, ma Felix Loch, campione di tutto, potrebbe essere colui che fa saltare il banco davanti al pubblico di casa.

