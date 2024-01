Slittino, a Igls la tappa di Coppa del Mondo assegna anche il titolo europeo 2024

Quarta tappa per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale: si vola ad Innsbruck, per un weekend importante sul catino di Igls. Gara classica più team relay che saranno anche validi in chiave continentale: si assegna infatti anche il titolo europeo in terra austriaca.

Dominik Fischnaller è pronto a giocarsela anche per il successo. Ha dimostrato a Winterberg di non essere troppo lontano dal dominatore Max Langenhan, campione europeo uscente, ed è pronto a lanciare l’attacco al tedesco su uno dei budelli più amati dall’azzurro. Fondamentale ragionare tappa per tappa, al momento la Coppa del Mondo sembra essere lontanissima.

Discorso diverso per Andrea Voetter e Marion Oberhofer che hanno dimostrato di poter andare regolarmente a podio nel doppio femminile, ma ancora non sono riuscite a trovare la vittoria. L’anno scorso a Sigulda agguantarono l’oro continentale e dunque dovranno difendere il titolo, oltre che provare a guadagnare punti importanti in chiave classifica.

In casa azzurra apparsi in crescita Nagler/Malleier nel doppio maschile, nonostante il brutto errore nel team relay di domenica a Winterberg: hanno le carte in regola per puntare con regolarità alla top-5. Ancora lontanissime le donne del singolo, con qualche segnale di ripresa da parte di Sandra Robatscher.

