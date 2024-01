Skicross: Deromedis si ferma ai quarti nella gara-1 di Coppa del Mondo a Nasiska, vince Howden

Si ferma ai quarti la corsa di Simone Deromedis nella gara-1 di Nakiska, località del Canada che ospita questo fine settimana la quinta tappa del circuito di Coppa del Mondo di sci freestyle, specialità skicross. L’azzurro, dopo degli ottavi di finale a dir poco arrembanti si è dovuto arrendere ai quarti, interrompendo la sua prova a meno di metà gara.

L’avvio è super per il detentore del titolo iridato, abile a guadagnare terreno nella primissima parte di tracciato staccando completamente la concorrenza e arrivando al traguardo degli ottavi in solitaria. Un copione in parte simile a quello dei quarti dove, però, poco prima della prima curva si è ritrovato schiacciato tra due avversari. Da quanto si evince nelle immagini il nativo di Trento, stretto in un fazzoletto, sembra aver preso con il bastone Kappacher, chiudendolo successivamente alla porta provocandone la caduta. Pochi metri dopo, malgrado si trovasse in corsa, l’azzurro si è fermato, lasciando al traguardo Howden e Trazler.

Nulla da fare neanche per Federico Tomasoni, eliminato agli ottavi dopo essere stato non particolarmente reattivo all’uscito del cancelletto, chiudendo al terzo posto alle spalle di Bachsleitner e Lenherr. Fuori anche Davide Cazzaniga, il quale ha dovuto cedere il passo nella sua batteria a Takes e Winkler.

A vincere la gara è stato il padrone di casa Reece Howden, in testa per tutta la durata della Big Final precedendo il francese Terence Tchiknavorian ed Alex Fiva, mentre Erik Mobaerg non ha raggiunto il traguardo.

Doppietta canadese poi in campo femminile con il trionfo di Hannah Schmidt, vincitrice davanti alla compagna di squadra Marielle Thompson e alla svizzera Fanny Smith. Il fenomeno Sandra Naeslund ha invece fermato la sua corsa ai quarti, non prendendo parte alla semifinale dopo aver chiuso in testa la sua batteria. Domani, domenica 21 gennaio, andrà in scena gara-2.

Foto: Pentaphoto