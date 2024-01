Si rivede Gianluca Mager: il sanremese vince il Challenger di Punta del Este 2024 partendo dalle qualificazioni

Secondo successo Challenger in casa Italia per il 2024. Lo conquista Gianluca Mager, che sta provando a ricostruire una seconda carriera a 29 anni dopo che la prima lo aveva portato in finale a Rio de Janeiro (ATP 500) nel 2020. Sconfisse Dominic Thiem (o meglio, la versione pre-guai fisici dell’austriaco), fu 62 del mondo, rimase un paio d’anni nelle zone alte. Ora, a Punta del Este, in Uruguay, le sue chance di risalita.

Il sanremese, in quest’occasione, è dovuto partire dalle qualificazioni, perché era sprofondato oltre il 300° posto (numero 327, per l’esattezza). Via i problemi degli ultimi mesi, via tante cose: subito sconfitti l’argentino Hernan Casanova 6-4 6-4 e lo spagnolo Carlos Taberner 6-4 7-6(2).

In tabellone principale è stata poi la volta del russo Ivan Gakhov, rimontato per 3-6 7-6(5) 7-6(3). Poi nessun set più perso nei tre turni successivi: sotto i suoi colpi sono caduti gli argentini Francisco Comesana per 7-6(8) 6-4 e Juan Manuel Cerundolo per 6-3 6-2 e, quindi, Marco Cecchinato per 6-3 6-1 nel derby di semifinale. Nell’ultimo atto a cedere è stato l’ultimo degli argentini, Thiago Agustin Tirante, per 6-7(5) 6-2 6-0.

Con questa vittoria Mager si riporta dentro i 300, e precisamente al numero 263: un balzo di 64 posti che, però, è relativo rispetto alla ritrovata fiducia del giocatore. Si tratta, in particolare, del suo sesto successo a livello Challenger su sette finali giocate. Ed è anche il primo dal febbraio 2022.

Foto: Claudio Benedetto/IPA Sport