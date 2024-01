Sci freestyle: termina la corsa di Tabanelli. L’azzurro non raggiunge la Finale di slopestyle a Laax

Niente da fare per Miro Tabanelli. Si ferma in semifinale il percorso dell’azzurro, impegnato questa settimana in quel di Laax, località della Svizzera che ospita la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci freestyle, specialità slopestyle.

L’astro nascente della Nazionale italiana, già protagonista in stagione nel big air, nello specifico si è dovuto accontentare della diciottesima posizione, risultato maturato grazie a una prima run in cui non è andato oltre i 47.66, raccogliendo 32.60 e nella sections e 15.06 nell’overall.

Il segmento è stato vinto dallo statunitense Alexander Hall, abile a raggiungere il punteggio più elevato nella seconda uscita raccogliendo 78.41, meno di un punto rispetto al connazionale Mac Forehand, secondo con 77.05 davanti al norvegese Birk Ruud, terzo con 75.15.

Tra i dodici anche altri volti noti della disciplina come il padrone di casa Andri Ragettli, sesto con 71.43. La Finale maschile si svolgerà domenica 21 gennaio a partire dalle ore 13:15.

