Sci di fondo, Simone Mocellini ha smaltito l’infortunio e riparte dalla FESA Cup

Era uno degli uomini più attesi per la squadra italiana di sci di fondo, invece al momento non ha potuto proprio esprimere le proprie qualità. Super lo scorso anno, quando ha raggiunto addirittura il podio in due occasioni di Coppa del Mondo, Simone Mocellini è rimasto fermo ai box in questa prima parte per un infortunio.

L’azzurro infatti è stato operato a novembre per la frattura dello scafoide carpale sinistro, più di un mese di stop con varie riabilitazioni che ora sono concluse.

Pronto a tornare in gara, non al Tour de Ski che è in corso, ma nella terza tappa stagionale di Fesa Cup. L’azzurro sarà impegnato a Oberwiesenthal, in Germania.

Due sprint, una a tecnica libera ed una a tecnica classica, e una mass start a skating dal 5 al 7 gennaio per trovare le sensazioni migliori.

Foto: Pier Marco Tacca/Pentaphoto

