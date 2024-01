Sci di fondo, Jessie Diggins brucia Frida Karlsson e vince la 20 km tl mass start di Goms. 32ma Caterina Ganz

A Goms, in Svizzera, la statunitense Jessie Diggins brucia la svedese Frida Karlsson e vince la 20 km tl mass start che chiude il programma femminile della tappa elvetica della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo.

Completa il podio la padrona di casa svizzera Nadine Faehndrich, mentre chiudono nelle retrovie, ma vanno tutte a punti le italiane al via. La migliore è Caterina Ganz, 32ma, davanti ad Anna Comarella, 33ma, poi Martina Di Centa 35ma e Francesca Franchi 37ma, infine Martina Bellini termina 46ma.

La leader della classifica generale di Coppa del Mondo, la statunitense Jessie Diggins, dopo aver conquistato lungo il percorso il bottino massimo di 30 punti, vince in 45’26″3, bruciando nuovamente sul traguardo la svedese Frida Karlsson, seconda anche negli sprint intermedi, battuta di 0″6.

Nella volata a tre per il successo deve accontentarsi del gradino più basso del podio la padrona di casa elvetica Nadine Faehndrich, terza a 2″0. Quarto posto per la svedese Ebba Andersson, a 9″0, quinta piazza per la statunitense Sophia Laukli, a 9″5.

Lontane, ma tutte a punti, le cinque azzurre al via: la migliore è Caterina Ganz, 32ma a 2’14″6, proprio davanti ad Anna Comarella, 33ma a 2’15″8, seguite da Martina Di Centa, 35ma a 2’25″0, e Francesca Franchi, 37ma a 2’34″9, infine Martina Bellini si classifica 46ma a 3’54″9.

Foto: LaPresse