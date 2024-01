Mattia Casse rinfrancato: “Ieri non mi ero riconosciuto. La soglia prima o poi si alzerà”

Una buona prova per Mattia Casse. L’azzurro ha chiuso fuori dalla top-10 nella seconda fascinosa discesa di Kitzbuehel, gara valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, riscattandosi così dopo la prova opaca realizzata nella giornata di ieri. Una prestazione incoraggiante per il piemontese, cominciata con un errore. Malgrado la sbavatura l’atleta ha però raddrizzato il tiro, rendendosi protagonista di una velocissima parte bassa e terminando a 2.09 dall’incontenibile Sarrazin, oggi dominatore assoluto.

Ai microfoni della Rai il nativo di Moncalieri è sembrato sollevato: “Sicuramente in confronto a ieri è stata un’altra cosa – ha detto Casse – qualche decimino in meno poteva essere meglio. Ho cercato di fare meglio di ieri, e ci sono riuscito. Ora devo continuare a sciare con questo ritmo, prima o poi si alzerà la soglia“.

Casse ha poi proseguito: “Sicuramente ieri non è stato facile, ho fatto male, non mi sono riconosciuto. Oggi era importante fare una bella prestazione. Mancano ancora quei due decimi, ma arriveranno”.

Foto: Pentaphoto