Sci alpino, l’albo d’oro dei pluri-vincitori a Kitzbühel: Dominik Paris sogna un aggancio leggendario

La Coppa del Mondo di sci alpino è prossima a vivere il momento clou della propria stagione. D’altronde, in un inverno privo di Giochi olimpici e Mondiali, tale ruolo viene automaticamente assunto dall’appuntamento di Kitzbühel, il cui prestigio e glamour non possono essere eguagliati.

Il programma del 2024 prevede due discese libere (venerdì 19 quella che potrebbe essere definita “extra”, sabato 20 quella inserita nell’ambito del Trofeo Hahnenkamm) e uno slalom (domenica 21). La Streif non sarà la pista da Abfahrt più lunga o più tecnica del Circo Bianco, ma è senza dubbio la più pericolosa e difficile, nonché la più celebre.

Su di essa, Dominik Paris ha già trionfato 3 volte (2013, 2017, 2019). L’azzurro appartiene alla ristretta cerchia di chi si è fregiato di almeno tre affermazioni in questo rinomatissimo contesto. Il suo nome è a fianco di quelli degli svizzeri Pirmin Zurbriggen, Franz Heinzer e Beat Feuz; dell’austriaco Christian Pravda e del francese Luc Alphand.

Solo tre uomini si sono spinti oltre. L’austriaco Karl Schranz è stato il primo a imporsi 4 volte, venendo successivamente eguagliato dal connazionale Franz Klammer. Entrambi hanno però dovuto inchinarsi a Didier Cuche, che a cavallo del XX e XXI ha stravolto completamente le gerarchie, issandosi a quota 5, riscrivendo così di proprio pugno la storia di Kitzbühel.

Dunque, in linea puramente teorica, Paris venerdì e sabato avrà l’opportunità di affiancarsi all’elvetico, diventando in coabitazione l’atleta più vincente di sempre sulla Streif. Difficile? Sicuramente. Impossibile? No.

STREIF – MAGGIOR NUMERO DI DISCESE VINTE

5 – CUCHE Didier [SUI] (1998; 2008; 2010; 2011; 2012)

4 – SCHRANZ Karl [AUT] (1966; 1969; 1972 x 2)

4 – KLAMMER Franz [AUT] (1975; 1976; 1977; 1984)

3 – PRAVDA Christian [AUT] (1951 x 2; 1954)

3 – ZURBRIGGEN Pirmin [SUI] (1985 x 2 ; 1987)

3 – HEINZER Franz [SUI] (1991; 1992 x 2)

3 – ALPHAND Luc [FRA] (1995 x 2 ; 1997)

3 – PARIS Dominik [ITA] (2013, 2017, 2019)

3 – FEUZ Beat [SUI] (2021 x 2; 2022)

Foto: La Presse

