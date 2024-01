Sci alpino, la Coppa del Mondo fa tappa a Schladming per due prove tecniche in notturna

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024 non ha la minima intenzione di fermarsi e, anzi, accelera. Prima del fine settimana di Garmisch-Partenkirchen con due superG in programma, infatti, vivremo una due-giorni dedicata alle prove tecniche. Si gareggerà a Schladming (Austria) sulla mitica pista “Planai”.

Si inizierà nella serata di domani, martedì 23 gennaio con il gigante (prima manche alle ore 17.45, seconda alle ore 20.45) quindi mercoledì 24 si chiuderà con lo slalom (prima manche ore 17.45, seconda manche 20.45) ovvero la gara più attesa sul pendio austriaco. Due gare e 200 punti in palio per avvicinare forse già definitivamente Marco Odermatt alla sua terza Sfera di Cristallo consecutiva e due occasioni per ritoccare la situazione nelle Coppe di specialità.

Iniziando dalle porte larghe, tuttavia, il fuoriclasse svizzero sembra pronto a dominare nuovamente. Dopotutto in questa stagione ha vinto tutte e 4 le gare di gigante disputate e non scende dal podio in questa disciplina da 21 gare consecutive. In questo caso la Coppa di specialità è già prenotata. In casa Italia, invece, proveremo a capire se Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer e Filippo Della Vite saranno in grado di inserirsi nella lotta per il podio.

Mercoledì, infine, tutta l’Austria aspetta il grande evento. Lo slalom sulla Planai. Manuel Feller sarà sospinto dalle migliaia di tifosi che riempiranno gli spalti per un trionfo che manca dal gennaio 2021 quando vinse Marco Schwarz che, come ben sappiamo, sarà assente a lungo dopo il brutto infortunio di Bormio. Sarà grande battaglia su una delle piste più iconiche del Circo Bianco. Qualcuno riuscirà a insidiare il padrone di casa per eccellenza? Alex Vinatzer e Tommaso Sala cercheranno di ripartire dalla prima manche di Wengen…

Foto: LaPresse