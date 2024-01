Sci alpino, i precedenti di Dominik Paris a Kitzbuehel: tris di successi in discesa, assolo anche in superG

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024 si prepara per il weekend più atteso del suo calendario. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, si gareggerà sulla mitologica “Streif”, quindi a Kitzbuehel (Austria). Una pista che non ha bisogno di presentazioni, con punti iconici come la Mausefalle, la Steilhang, il Brückenschuss, l’Hausbergkante e lo Zielschuss.

Com’è ben noto, chi vince su questo pendio entra di diritto nella leggenda del Circo Bianco. Quello che è accaduto (più di una volta) anche a Dominik Paris. Nel complesso, infatti, il carabiniere di Merano su questo tracciato vanta la bellezza di 4 vittorie, alle quali può aggiungere anche un secondo e due terzi posti. Uno score eccellente, senza mezzi termini. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i momenti più importanti della sua esperienza sulle nevi austriache.

L’esordio assoluto di Dominik Paris sulla Streif è datato 22 gennaio 2010. Prima apparizione nel superG vinto da Didier Cuche, con un anonimo 43° posto finale. Nella giornata successiva tocca alla discesa, e 25a posizione finale con Didier Cuche di nuovo in trionfo. Per trovare il primo grande risultato per il nostro alfiere bisogna attendere il 26 gennaio 2013. Una vittoria. L’altoatesino, infatti, vince la discesa con appena 13 centesimi di margine sul canadese Erik Guay e 36 sull’austriaco Hannes Reichelt.

Salto in avanti al 23 gennaio 2015. Questa volta Dominik Paris primeggia in superG con soli 6 centesimi di vantaggio sul padrone di casa Matthias Mayer, mentre al terzo posto troviamo un altro austriaco, Georg Streitberger. Nella giornata successiva ancora un podio, questa volta secondo, nella discesa (dimezzata) vinta da Kjetil Jansrud con appena 2 centesimi sull’azzurro. Si passa al 22 gennaio 2016 ed arriva un 5° posto nel superG dominato da Aksel Lund Svindal, mentre per vedere un’altra vittoria del nostro portacolori, è sufficiente attendere il 21 gennaio 2017.

“Domme”, infatti, fa sua la discesa, per la seconda volta, precedendo il due francese composto da Valentin Giraud Moine (+0.21) e Johan Clarey (+0.33). Passiamo al 25 gennaio 2019. Ancora una vittoria, la terza discesa del classe 1989. Successo con un margine di appena 20 centesimi su Beat Feuz, mentre al terzo posto si piazza l’austriaco Otmar Striedinger. Due giorni dopo tocca al superG ed è ancora podio per Dominik Paris, un terzo posto beffardo a soli 10 centesimi dal vincitore, il tedesco Josef Ferstl, mentre al secondo posto a 8 troviamo Johan Clarey.

L’ultimo grande risultato per l’azzurro sulla Streif porta la data del 22 gennaio 2021 con il terzo posto nella discesa vinta da Beat Feuz con 16 centesimi su Matthias Mayer e 56 proprio sul nativo di Merano. Pochi sorrisi, invece, nelle due ultime edizione disputate. Dominik Paris ha concluso al 27° posto la discesa del 21 gennaio 2022 (vinta da Aleksander Aamodt Kilde) e 7° in quella del 22 gennaio 2022 (con il successo di Beat Feuz). Un anno fa, infine, è quinto nella discesa del 20 gennaio 2023 vinta da Vincent Kriechmayr davanti a Florian Schieder e Niels Hintermann, quindi 14° nella discesa del 21 gennaio 2023, che ha visto il successo di Aleksander Aamodt Kilde davanti a Johan Clarey e Travis Ganong.

Foto: LaPresse

