Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Garmisch 2024: orari, tv, streaming. In programma 2 superG

La Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 si prepara per un fine settimana importante. Dopo la due giorni di Schladming, infatti, sarà Garmisch-Partenkirchen a prendere il palcoscenico con due superG sulla celebre pista Kandahar. Il primo si disputerà sabato alle ore 11.45, il secondo domenica alle ore 11.30.

La località tedesca, tappa tradizionale della Coppa del Mondo di sci alpino, per quest’anno cambia il proprio programma. Vivremo, infatti, due superG che potrebbero già decidere la corsa alla Sfera di Cristallo. Marco Odermatt, infatti, ha un vantaggio amplissimo in classifica generale ed è pronto per il suo terzo trionfo consecutivo.

Non solo, il fuoriclasse elvetico troneggia anche nella graduatoria di superG con 240 punti contro i 174 di Vincent Kriechmayr ed i 150 di Cyprien Sarrazin. Quarto Raphael Haaser con 126. mentre rimarrà fermo a quota 120 l’infortunato Aleksander Aamodt Kilde.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare di Garmisch saranno visibili su RaiSportHD (227 e 58 sgt) e Eurosport 2 (211). In streaming si potranno vedere su RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport, infine, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni manche.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024

Sabato 27 gennaio

Ore 11.45 superG maschile Garmisch-Partenkirchen

Domenica 28 gennaio

Ore 11.30 superG maschile Garmisch-Partenkirchen

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (211) e RaiSportHD (227 e 58 dgt)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse