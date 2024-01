Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Altenmarkt-Zauchensee 2024: orari, tv, streaming. In programma 2 superG e 1 discesa

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024 è tornata in azione sulle nevi slovene di Kranjska Gora per due prove tecniche, mentre nel corso della prossima settimana saranno le gare veloci a prendere il proscenio con una tappa di estrema importanza per l’intera annata.

Il comparto femminile, infatti, sarà di scena in quel di Altenmarkt-Zauchensee per ben tre prove dedicate alla velocità. Nel lungo fine settimana austriaco, infatti, vedremo due superG e una discesa.

Il primo superG di venerdì 12 gennaio sarà il recupero di quello che non si è potuto disputare a Sankt Moritz ad inizio dicembre, dopodiché toccherà alla discesa di sabato 11 gennaio, quindi del secondo superG di domenica 12 gennaio. 300 punti in palio di estrema importanza, sia per la Coppa del Mondo generale, sia per le Coppe di specialità.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse da Rai e Eurosport fatta eccezione per le prove delle discese. La Rai deciderà in base al palinsesto quali fare vedere su RaiSportHD (canale 227 di sky e 58 dgt) e quali su Rai2, mentre Eurosport 1 (210) proporrà le manche di ogni gara. In streaming si potranno vedere su RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport, infine, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni manche o gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO 2024

Giovedì 11 gennaio

Orario da stabilire – Prova di discesa femminile di Altenmarkt-Zauchensee

Venerdì 12 gennaio

Ore 10.45 – superG femminile #1 Altenmarkt-Zauchensee

Sabato 13 gennaio

Ore 10.45 – discesa femminile Altenmarkt-Zauchensee

Domenica 14 gennaio

Ore 11.00 – superG femminile #2 Altenmarkt-Zauchensee

Foto: FISI Pentaphoto

