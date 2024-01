Quanti soldi guadagnano Bolelli e Vavassori con la finale agli Australian Open? Montepremi e cifre in doppio

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alla finale del torneo di doppio agli Australian Open 2024. La coppia italiana si è resa protagonista di una meravigliosa cavalcata sul cemento di Melbourne, ha battuto i tedeschi Hanfmann e Koepfer in semifinale con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6(5) e ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo che andrà in scena sabato 27 gennaio. Si tratta di un risultato davvero di lusso per gli azzurri, ora attesi dal confronto con l’indiano Bopanna e l’australiano Ebden.

Simone Bolelli vinse questo Slam nel 2015 insieme a Fabio Fognini e in carriera ha disputato almeno la semifinale in tutti gli altri Slam (nel 2015 al Roland Garros, nel 2011 agli US Open, nel 2021 a Wimbledon). Il 38enne bolognese è affiancato da Andrea Vavassori, 28enne piemontese che per la prima volta si è spinto così avanti in una manifestazione di questo calibro. Ricordiamo che Bolelli ha alzato al cielo la Coppa Davis un paio di mesi fa insieme a Sinner, Arnaldi, Musetti e Sonego.

Il risultato in terra oceanica ha un enorme peso dal punto di vista agonistico, ma ha anche un interessante risvolto economico. Quanti soldi hanno guadagnato Simone Bolelli e Andrea Vavassori qualificandosi alla finale di doppio agli Australian Open 2024? Il montepremi è di 400.000 dollari australiani (circa 242.00 euro). Chi vincerà gli Australian Open verrà premiato con 730.000 dollari australiani (circa 441.400 euro). Siamo ben al di sotto degli assegni garantiti in singolare: il finalista perdente si consolerà con 1,725 milioni di dollari, il campione festeggerà con 3,15 milioni di dollari.

Foto: Lapresse