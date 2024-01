Quando le prossime gare di sci alpino? Orari Flachau, Kitzbuehel e Jasna, programma, tv, date, streaming

Prosegue senza soluzioni di continuità l’intensissimo gennaio della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Dopo aver salutato i fine settimana di Altenmarkt-Zauchensee per quanto riguarda il comparto femminile, e Wengen per quello maschile, si tornerà subito in azione per un’altra serie di gare di estrema importanza.

Gli uomini saranno di scena nel weekend più importante dell’anno, quello di Kitzbuehel. Sulle nevi austriache, e sulla mitologica pista “Streif” vedremo un programma quanto mai ricco con due discese e uno slalom. Si inizierà venerdì 19 gennaio alle ore 11.30 con la prima discesa, quindi replica il giorno successivo allo stesso orario. Domenica 21 gennaio, infine, si chiuderà con il classico slalom (prima manche alle ore 10.30, seconda alle ore 13.30).

Il comparto femminile, invece, sarà su due scenari. Si inizierà, infatti, martedì 16 gennaio con lo slalom in notturna di Flachau (prima manche ore 18.00, seconda ore 20.45), quindi nel fine settimana prenderà scena la tappa slovacca di Jasna nella quale vivremo un gigante (prima manche ore 9.30, secondoa ore 13.00) e uno slalom (prima manche ore 9.30, seconda ore 12.15).

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse da Rai e Eurosport fatta eccezione per le prove delle discese. La Rai deciderà in base al palinsesto quali fare vedere su RaiSportHD (canale 227 di sky e 58 dgt) e quali su Rai2, mentre Eurosport 1 (210) proporrà le manche di ogni gara. In streaming si potranno vedere su RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport, infine, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024

Martedì 16 gennaio

Ore 11.30 prima prova discesa maschile Kitzbuehel

Ore 18.00 prima manche slalom femminile Flachau

Ore 20.45 seconda manche slalom femminile Flachau

Mercoledì 17 gennaio

Ore 11.30 seconda prova discesa maschile Kitzbuehel

Giovedì 18 gennaio

Ore 11.30 terza prova discesa maschile Kitzbuehel

Venerdì 19 gennaio

Ore 11.30 discesa maschile #1 Kitzbuehel

Sabato 20 gennaio

Ore 09.30 prima manche gigante femminile Jasna

Ore 11.30 discesa maschile #2 Kitzbuehel

Ore 13.00 seconda manche gigante femminile Jasna

Domenica 21 gennaio

Ore 09.30 prima manche slalom femminile Jasna

Ore 10.15 prima manche slalom maschile Kitzbuehel

Ore 12.15 seconda manche slalom femminile Jasna

Ore 13.15 seconda manche slalom maschile Kitzbuehel

Foto: FISI Pentaphoto

