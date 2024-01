Quando giocano gli italiani domani agli Australian Open 2024? Orari 19 gennaio, programma preciso, tv, streaming

Gli Australian Open 2024 stanno piano piano avanzando alle fasi più calde, questa notte, il 19 gennaio, inizierà il terzo turno per entrambi i tabelloni principali. Sono due gli azzurri che scenderanno in campo nella nottata italiana, e per entrambi sarà un match da vivere con voglia e attenzione.

Jannik Sinner si sta ormai abituando alle mattinate in Australia: il campo designato per il numero 4 al mondo sarà nuovamente la Margaret Court Arena, dove aprirà il programma con Sebastian Baez. L’altoatesino ha già affrontato in passato l’argentino, battendolo in rimonta nel 1000 di Shanghai lo scorso ottobre. Flavio Cobolli avrà invece l’onore di chiudere le danze alla John Cain Arena contro Alex De Minaur, numero 10 al mondo: la loro partita non comincerà prima delle 19.00 australiane, le 9.00 in Italia.

Di seguito il calendario delle partite dei giocatori italiani impegnati nella sesta giornata degli Australian Open 2024. Sarà possibile seguire i match degli azzurri alternativamente su Eurosport 1 e 2, a seconda delle scelte di programmazione dei canali della rete paneuropea. La diretta streaming sarà assicurata integralmente da eurosport.it e Discovery+, sulla programmazione dei canali lineari su SkyGo e DAZN. OA Sport offrirà inoltre una selezione di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2024: ITALIANI DELLA 6A GIORNATA

MARGARET COURT ARENA

2.00 J. Sinner vs S. Baez

JOHN CAIN ARENA

non prima delle 9.00: A. De Minaur vs F. Cobolli

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 e 2

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport (partite scelte)

Foto: LaPresse