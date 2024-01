Puppo sicuro: “Swiatek non una super campionessa. Le quote su Sinner-Khachanov danno una certa dimensione”

Nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, uno dei temi principali ha riguardato la vittoria di Jasmine Paolini sulla russa Anna Blinkova ai sedicesimi di finale degli Australian Open 2024 e la sorprendente eliminazione della n.1 al mondo Iga Swiatek contro la giovane ceca Linda Noskova.

“Jasmine è stata davvero brava ad approfittare di questa situazione che si sta creando nella parte alta del tabellone femminile, dove stanno cadendo teste di serie come birilli. Dopo il sorteggio avevo detto certe cose su Sinner e anche che per me Swiatek non sarebbe arrivata in finale. Avete visto il tabellone che aveva? Lei stessa ha detto che non aveva mai avuto un tabellone così orribile“, dichiara Puppo.

Sempre su Swiatek: “È una ragazza che cerca di andare nei dettagli, però per me non ha lo stesso valore che ha sulla terra rossa, quando gioca gli altri tre Slam. Swiatek non è una super campionessa. È fenomenale, ha avuto quella striscia di tornei giocando quasi contro nessuno e lei è stata fenomenale in quel momento lì. In questa situazione del tennis femminile, neanche lei è un punto di riferimento“.

Sul panorama del tennis femminile e su Paolini: “Dispiace che ci siano state giocatrici che si sono fermate come Osaka o anche Barty, che si è ritirata. Poteva crearsi una situazione di alto vertice molto interessante, di cui ha bisogno la WTA. Quello che ha a disposizione sicuramente la WTA è una ragazza che mi gasa tantissimo, Jasmine Paolini. Con lei c’è Renzo Furlan che è una persona rara nel mondo dello sport e del tennis. Se i vari ragazzi come Cobolli, Jannik ed in generale hanno questo comportamento, è anche grazie ai loro coach e alle loro famiglie, però Furlan è rimasto proprio uguale a quando era giocatore e ha trovato il modo di essere molto bravo da tecnico, che non è scontato“.

Sulla partita odierna di Paolini: “Ad inizio match ci sono stati break e contro-break, con Paolini che è passata in vantaggio. Poi è stata brava Jasmine a gestire il ritorno di Blinkova, un’ottima colpitrice. La vera differenza rispetto al passato è che adesso Paolini entra nel match di queste tenniste e le disturba, perché riesce anche lei a prendere l’iniziativa e a fare i punti con ottime accelerazioni. Fa anche delle giocate da doppista, sta diventando sempre più completa“.

Il giornalista di Eurosport ha poi fatto un accenno alla sfida di domani tra Jannik Sinner ed il russo Karen Khachanov, con in palio un posto ai quarti di finale: “I bookmakers danno delle quote incredibili per Sinner contro Khachanov. Lo danno vincente a 1.10, il che dà una certa dimensione“.

Foto: Lapresse