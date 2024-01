Pallanuoto, il Setterosa si sveglia troppo tardi: sfumano bronzo e pass olimpico

Era una battaglia, c’era una tensione altissima e forse l’Italia, soprattutto nei primi minuti, l’ha pagata di più. Rimanda l’appuntamento con il pass olimpico il Setterosa: nella finalina per il bronzo agli Europei di pallanuoto femminile ad Eindhoven si impone la Grecia per 7-6 al termine di una partita intensissima e le elleniche tornano alle Olimpiadi dopo sedici anni.

Per le azzurre resta l’ultima possibilità: agguantare uno dei due biglietti rimasti ai Mondiali di Doha che si svolgeranno a febbraio, altrimenti si prolungherà l’assenza a Cinque Cerchi iniziata a Tokyo. In ogni caso la squadra di Silipo ha dimostrato di poter giocare ad un livello altissimo, al pari delle migliori squadre al mondo.

Primo quarto da dimenticare per l’Italia. Molto contratte le azzurre, soprattutto in fase offensiva: arriva il primo break greco, Roberta Bianconi sbaglia un rigore e per fortuna Domitilla Picozzi accorcia le distanze, anche se il risultato è di 3-1 dopo i primi 8′. Discorso simile nel secondo quarto, forse anche peggiore: le azzurre ci provano in tutti i modi, ma il gioco offensivo è molto sterile. Banchelli e qualche buona difesa riescono a limitare gli attacchi greci per il 4-1 a metà gara.

L’attacco azzurro è in crisi, ci prova a sbloccarlo la solita Roberta Bianconi con l’uomo in più, ma il -2 resta stabile e la veterana Asimaki a fine terzo quarto allunga ancora le distanze. Nel quarto periodo finalmente si sbloccano le azzurre a livello offensivo: arriva subito il break con Giuditta Galardi e Roberta Bianconi. Plevritou con la doppia superiorità blocca per un attimo l’entusiasmo azzurro, ma Giulia Viacava in superiorità prima, Silvia Avegno su rigore (guadagnato da una super Galardi) poi, trovano il 6-6. Purtroppo però Eleftheriadou si inventa il gol da lontanissimo, quella rete che le greche difenderanno fino al termine (con molte decisioni arbitrali contestate sul finale).

Grecia-Italia 7-6

Grecia: Diamantopoulou , E. Plevritou 1, Chydirioti , Eleftheriadou 1, M. Plevritou 1, Xenaki 1, Asimaki 2, Patra , Ninou 1, V. Plevritou , Giannopoulou , Elliniadi , Stamatopoulou . All. Kammenou

Italia: Condorelli , Tabani , Galardi 1, Avegno 1, Giustini , Bettini , Picozzi 1, Bianconi 2, Palmieri , Gant , Cergol , Viacava 1, Banchelli . All. Silipo

Arbitri: Dutilh (Ned), Colominas (Esp)

Note

Parziali: 3-1 1-0 1-1 2-4 Uscita per limite di falli M. Plevritou (G) a 7’00 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Grecia 3/7 e Italia 1/4 + un rigore. Diamantopoulou (G) para un rigore a Bianconi a 4’00. In porta Diamantopoulou (G) e Banchelli (I). In tribuna Cordovani e la squalificata Marletta. Spettatori 1000 circa

Foto di Andrea Masini/DBM

