Pallanuoto femminile, Mondiali 2024: le favorite. Stati Uniti in pole per riprendersi lo scettro, Olanda e Spagna in agguato

Un inizio di anno veramente intensissimo per la pallanuoto. Neanche il tempo di terminare gli Europei, che al femminile si sono svolti in quel di Eindhoven, che ci si ributta in acqua verso i Mondiali di Doha, secondo appuntamento iridato nel giro di sei mesi. E non ci sarà tempo per respirare: a fine luglio ecco le Olimpiadi.

Proprio la trionfatrice dell’ultima manifestazione continentale, l’Olanda, che ha potuto esultare davanti al pubblico di casa, è la squadra che è riuscita ad interrompere il lunghissimo dominio a livello mondiale degli Stati Uniti (sconfitti a Fukuoka dall’Italia): dopo quattro titoli consecutivi ecco l’oro delle Orange.

Saranno proprio USA e Paesi Bassi le due squadre da battere in una manifestazione iridata che perde ovviamente un po’ di valore posta nell’anno olimpico e ad inizio stagione. Da capire se ci sarà l’obiettivo per una delle due di risparmiare energie per puntare tutto a Parigi.

Il terzo incomodo è sicuramente la Spagna: seconda a Fukuoka, seconda anche ad Eindhoven arrendendosi proprio nell’ultimo atto. Forse le iberiche, con la voglia di riscatto che hanno, sono quelle con le intenzioni più bellicose per andare a caccia del titolo. Terza e quarta forza, ma partono comunque un gradino indietro, Grecia ed Italia, con le azzurre che vorranno assolutamente conquistare il pass olimpico.

