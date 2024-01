Pallanuoto, Europei 2024: il Setterosa sfida oggi la Francia nella seconda partita del Girone B

Bisognava vincere soprattutto, ma anche convincere ieri al debutto con Israele. In parte il Setterosa ci è riuscito che ad Eindhoven agli Europei di pallanuoto femminile torna subito in acqua senza possibilità neanche di metabolizzare il successo netto arrivato. Le azzurre infatti se la vedranno oggi con la Francia nella seconda partita del Girone B alle 17.30.

Altro avversario alla portata quello transalpino: probabilmente sulla carta Israele parte un gradino sotto, ma ci dovrebbe essere un’altra vittoria netta per la squadra azzurra, lanciata verso la sfida alla Spagna di domenica che dovrebbe valere il primo posto nel raggruppamento.

Ieri ai microfoni nel dopo gara il commissario tecnico Carlo Silipo l’ha analizzata così, soprattutto sul piano mentale: “Sarà una battaglia molto più impegnativa contro la Francia. Vincere sarà fondamentale”.

Le transalpine sono in crescita, con le Olimpiadi di casa sullo sfondo e dunque la voglia di ben comportarsi. Nove gol di scarto all’esordio con la Spagna per loro. L’ultimo precedente ufficiale, proprio nella rassegna continentale in Croazia di due anni fa, ha visto un netto 19-6 per la compagine tricolore.

Foto di Andrea Masini/DBM



