Pallamano: l’Italia vince il primo test match in terra tedesca. Battuto l’Oppenweiler-Backnang

Il training camp della nazionale italiana maschile di pallamano in Germania sta iniziando a offrire le prime indicazioni. Gli azzurri infatti, che sono di base ad Albstadt, si sono misurati stasera contro l’Oppenweiler-Backnang, squadra di terza lega tedesca.

Il risultato – a Backnang – è stato di 33-39 in favore della selezione tricolore (in rimonta dopo un primo tempo chiuso sotto, seppur di misura, ma 20-19), in un match che ha inaugurato un trittico di sfide che attende gli uomini del DT Riccardo Trillini, chiamati poi venerdì e domenica a misurarsi rispettivamente contro gli svizzeri del BSV Bern, alle ore 16 nella capitale elvetica, e con il Balingen-Weilstetten, alle ore 10 nel faccia a faccia con una compagine di Bundesliga.

Di seguito l’elenco dei convocati e il programma riepilogativo delle amichevoli in programma

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig\GER), Giovanni Pavani (PO – 2000 – Raimond Ego Sassari), Salah Riahi (PO – 2004 – Chartres\FRA)

ALI: Stefano Arcieri (AS – 1998 – Brixen), Tommaso De Angelis (AS – 2005 – BM Benidorm\ESP), Leo Prantner (AD – 2001 – Balingen-Weilstetten\GER), Nicolò D’Antino ( AD – 1999 – Atletico Valladolid\ESP)

TERZINI E CENTRALI: Alessio Moretti (TS – 1994 – Cassano Magnago), Marco Mengon (CE\TS – 2000 – Selestat Alsace\FRA), Simone Mengon (CE\TS – 2000 – Eisenach\GER), Christian Manojlovic (TS – 2005 – Raimond Ego Sassari), Giacomo Savini (CE – 1998 – Cassano Magnago), Marco Magro (TS – 1996 – Saulheim\GER), Mikael Helmersson (TS – 2002)

PIVOT: Enrico Aldini (PI – 2003 – Raimond Ego Sassari), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Brixen), Diego Strappini (PI – 1992 – Macagi Cingoli)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (DT), Luigi Malavasi (portieri), Emanuele Panetti (assistente tecnico)

STAFF MEDICO: Alessandro Bouvret (medico), Federico Di Santo (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

Il programma delle amichevoli rimanenti in agenda

12 gennaio h 16:30 Berna (SUI) BSV Bern – Italia

14 gennaio h 10:00 Balingen (GER) Balingen-Weilstetten – Italia

Foto: FIGH / Luigi Canu

