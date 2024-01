Pallamano: l’Italia chiude il training camp in Germania con una vittoria

L’Italia della pallamano saluta il training camp di Albstadt, in Germania, con una vittoria, nella terza e ultima amichevole di questo periodo di preparazione.

Gli azzurri del dt Riccardo Trillini infatti sono riusciti a battere per 28-30 i teutonici, militanti in Bundesliga, del Balingen-Weilstetten, in una partita “punto a punto”, dopo che il primo tempo si era chiuso sul 16-16. Top scorer di giornata è stato Simone Mengon, che ha messo a referto 6 reti.

Di seguito il punto del dt Trillini sul raduno: “Stamattina avevamo cominciato male, andando in svantaggio. Poi, grazie soprattutto alle parate di Ebner, siamo tornati in partita e abbiamo attaccato molto bene con il 7vs6, riuscendo a spuntarla contro una squadra collaudata, forte fisicamente e abituata a partite di alto livello. In generale lo stage è stato molto positivo. Ringrazio i ragazzi che si sono resi disponibili a trascorrere una settimana in questo centro sportivo (ad Albstadt ndr), dove abbiamo avuto la possibilità di dedicarci ad analizzare nuove soluzioni e visionare nuovi giocatori, a partire da Helmersson o Magro, oltre ai pivot Sontacchi, Strappini e Aldini che, viste le assenze, hanno avuto la loro chance. Direi che l’esperienza è stata molto positiva per tutti. Ovviamente abbiamo giocato tre partite con una squadra nuova e con le intese, soprattutto al centro della difesa, che mancavano e che sono migliorate progressivamente partita dopo partita”.

Domenica 14 gennaio | Albstadt (GER) | h 10:00 | Balingen-Weilstetten – Italia 28-30 (p.t. 16-16)

Balingen-Weilstetten: Grasevac 5, Vistorop 3, Danner, Hildenbrand 12, Gretarsson, Schock 2, Rasmussen, Saueressig 4, El-Tayar, Ingason 1, Ruminsky, Fugel 1, Heinzelmann, Müller. All: Jens Bürkle

Italia: Ebner, Riahi, Pavani, Prantner 1, Arcieri 4, De Angelis, Mengon S. 6, Savini, Mengon M. 2, Helmersson 2, Sontacchi 5, Aldini, Magro, Manojlovic 2, Strappini, D’Antino 2, Moretti 5. All: Riccardo Trillini

I risultati delle precedenti amichevoli:

Venerdì 12 gennaio | Berna (SUI) | h 16:30 | BSV Bern – Italia 36-36 (p.t. 18-17)

BSV Bern: Eggimann, Jauer, Weib 7, Spring 2, Ferrante, Weingratner 4, Wanner 2, Strahm, Nystrom 2, Arn 3, Allemann 5, Bringolf 1, Berisha 10, Gantner, Hirt. All: Martin Rubin

Italia: Ebner, Rihai, Pavani, Prantner 3, De Angelis 3, Arcieri 2, Mengon S. 3, Savini, Mengon M. 2, Helmersson 8, Sontacchi 3, Aldini 1, Magro, Manojlovic 4, Strappini 1, D’Antino 1, Moretti 5. All: Riccardo Trillini

Mercoledì 10 gennaio | Backnang (GER) | h 19:00 | Oppenweiler-Backnang – Italia 33-39 (p.t. 20-19)

Oppenweiler-Backnang: Müller 1, Merzbacher, Schliedermann 1, Newel 4, Buck 8, Schmid, Danger 2, Diebel 5, Schmiedt 3, Orlich 2, Goller 5, Franck, Maurer, Rauh 2, Gehrke. All: Daniel Back

Italia: Ebner, Riahi, Pavani, Arcieri 1, Mengon S. 6, Prantner 5, Mengon M. 9, Savini 6, De Angelis 1, D’Antino 1, Aldini 1, Manojlovic 2, Sontacchi 1, Helmersson 1, Magro 1, Strappini 2, Moretti 2. All: Riccardo Trillini

Foto: FIGH / Thomas Schips

