Ordine d’arrivo sci alpino, classifica slalom Adelboden 2023: Feller vince, Sala 7°

1 4 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 57.24 (5) 55.38 (6) 1:52.62 0.00 Atomic

2 12 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR 56.84 (2) 55.80 (13) 1:52.64 0.02 0.13 Head

3 35 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT 57.97 (16) 54.88 (1) 1:52.85 0.23 1.49 Fischer

4 2 202451 STRASSER Linus 1992 GER 57.17 (4) 55.75 (12) 1:52.92 0.30 1.94 Rossignol

5 18 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI 57.51 (9) 55.55 (9) 1:53.06 0.44 2.85 Nordica

6 25 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO 57.29 (6) 55.82 (14) 1:53.11 0.49 3.18 Rossignol

7 8 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 57.02 (3) 56.12 (18) 1:53.14 0.52 3.37 Dynastar

8 24 511983 AERNI Luca 1993 SUI 57.96 (15) 55.30 (4) 1:53.26 0.64 4.15 Fischer

9 9 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR 57.95 (14) 55.36 (5) 1:53.31 0.69 4.47 Van deer racing

10 7 511996 YULE Daniel 1993 SUI 57.74 (11) 55.74 (11) 1:53.48 0.86 5.57 Fischer

11 46 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA 58.37 (18) 55.22 (3) 1:53.59 0.97 6.29 Rossignol

12 6 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 58.56 (21) 55.06 (2) 1:53.62 1.00 6.48 Rossignol

13 23 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER 57.78 (12) 56.03 (16) 1:53.81 1.19 7.71 Voelkl

14 3 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 57.44 (8) 56.38 (22) 1:53.82 1.20 7.78 Rossignol

15 13 92720 POPOV Albert 1997 BUL 57.85 (13) 56.14 (19) 1:53.99 1.37 8.88 Head

16 29 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA 58.86 (25) 55.54 (8) 1:54.40 1.78 11.54 Head

17 34 380361 RODES Istok 1996 CRO 59.02 (27) 55.45 (7) 1:54.47 1.85 11.99 Voelkl

18 28 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 58.55 (20) 56.07 (17) 1:54.62 2.00 12.96 Head

19 70 6532084 RADAMUS River 1998 USA 59.12 (29) 55.65 (10) 1:54.77 2.15 13.94 Rossignol

20 27 103729 READ Erik 1991 CAN 58.81 (24) 56.00 (15) 1:54.81 2.19 14.20 Atomic

21 14 220689 RYDING Dave 1986 GBR 58.24 (17) 56.63 (26) 1:54.87 2.25 14.58 Fischer

22 20 54348 PERTL Adrian 1996 AUT 58.64 (22) 56.39 (23) 1:55.03 2.41 15.62 Voelkl

23 42 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA 59.13 (30) 56.14 (19) 1:55.27 2.65 17.18 Dynastar

24 22 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 58.79 (23) 56.56 (24) 1:55.35 2.73 17.70 Voelkl

25 33 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP 59.13 (30) 56.23 (21) 1:55.36 2.74 17.76 Rossignol

26 60 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA 59.01 (26) 56.62 (25) 1:55.63 3.01 19.51 Rossignol

27 26 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 59.05 (28) 56.77 (27) 1:55.82 3.20 20.74 Voelkl

NON TERMINANO LA SECONDA MANCHE

15 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

21 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

37 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic

SQUALIFICATI

1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Gate 56 Rule 614.2.3 Van deer racing