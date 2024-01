NBA, risultati della notte (2 gennaio): Fontecchio show, 24 punti e i Jazz demoliscono i Mavs di Doncic

Nella notte italiana di oggi si sono giocate otto partite della stagione 2023-2024 di NBA . Tra le sfide più attese quella tra gli Utah Jazz di Simone Fontecchio e i Dallas Mavericks e i due big match d’alta classifica Clippers-Heat e Bucks-Pacers. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite.

Netta vittoria per gli Utah Jazz che battono i Dallas Mavericks 127-90. Padroni di casa che soffrono i primi minuti, poi passano avanti e non si guardano più indietro, anche se lo strappo che chiude il discorso arriva nel quarto quarto, quando Dallas alza bandiera bianca. Top scorer il nostro Simone Fontecchio con 24 punti, ma decisiva è anche la tripla doppia di Jordan Clarkson con 20 punti, 11 assist e 10 rimbalzi. Non bastano a Dallas, invece, i 19 punti e 14 assist di Luka Doncic. Vittoria anche per i New York Knicks che superano i Minnesota Timberwolves 112-106. Knicks che creano il gap nel terzo quarto spinti da un Julius Randle da 39 punti.

Successo per i Los Angeles Clippers nel big match contro i Miami Heat battuti 121-104. Match dalle due facce, con gli Heat che dominano buona parte del primo tempo, toccando il +14, ma poi sono i Clippers a venir fuori nella ripresa e scappare via decisi, grazie ai 24 punti di Kawhi Leonard, ma anche ai 15 punti e 10 assist di James Harden. Dura un tempo, invece, la resistenza degli Charlotte Hornets in casa dei Denver Nuggets, che si impongono 111-93. Un tempo in grande equilibrio, poi però per Charlotte arriva l’undicesimo ko consecutivo. Tornano a correre, invece, i Nuggets e lo fanno con i 25 punti di Jamal Murray e i 13 punti e 11 rimbalzi di Nikola Jokic.

Vincono di misura i Toronto Raptors che battono i Cleveland Cavaliers 124-121. Toronto che scappa via nei due quarti centrali, ma Cavs che rientrano in partita, passano anche in vantaggio, ma nel finale cedono ai 36 punti di Pascal Siakam. Crollano in casa i Milwaukee Bucks nella sfida al vertice contro gli Indiana Pacers che si impongono 113-122. Match da montagne russe, con i Bucks che volano nel primo quarto, poi Indiana che rimonta e passa avanti, ma Milwaukee che riallunga a cavallo del primo e secondo tempo. Pacers che non mollano, ricuciono il gap e nel quarto quarto scappano via grazie ai 26 punti e 11 assist di Tyrese Haliburton. Non basta ai Bucks la tripla doppia di Giannis Antetokounmpo, che chiude con 30 punti, 11 assist e 18 rimbalzi. Infine, gli Houston Rockets battono i Detroit Pistons 136-113 con 26 punti e 9 assist di Alperen Sengun, mentre i Phoenix Suns hanno la meglio dei Portland Trail Blazers per 109-88 con 21 punti per Bradley Beal.

I RISULTATI DELLA NOTTE (2 GENNAIO)

New York Knicks – Minnesota Timberwolves 112-106

Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers 124-121

Houston Rockets – Detroit Pistons 136-113

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers 113-122

Denver Nuggets – Charlotte Hornets 111-93

Utah Jazz – Dallas Mavericks 127-90

Phoenix Suns – Portland Trail Blazers 109-88

Los Angeles Clippers – Miami Heat 121-104

Foto: LaPresse

