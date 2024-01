Matteo Berrettini non parteciperà agli Australian Open: cos’è successo e cosa accade alla classifica

Matteo Berrettini non prenderà parte agli Australian Open 2024. Ancora non è arrivato alcun comunicato ufficiale, ma sull’ordine di gioco sul sito del torneo appare il nome di Zizou Bergs come lucky loser opposto a Stefanos Tsitsipas nel programma di domani sulla Rod Laver Arena.

Il forfait dall’esibizione al Kooyong Classic di un paio di giorni fa era stato un indizio e questa è la conferma: evidentemente il problema al piede accusato durante la fine della preparazione invernale non è ancora a posto e non si vuole rischiare. A questo punto, se dovesse stare lontano dai campi per altri due mesi, Berrettini potrebbe avere diritto anche al ranking protetto, rimanendo fuori per infortunio per sei mesi.

Vedremo quando tornerà in campo: indubbiamente la gestione della trasferta australiana è stata quanto meno discutibile per tempistiche di questo ritiro e modalità. In pratica l’azzurro è andato in Australia per non giocare neppure un match, neanche in esibizione. Dopo questa mancata partecipazione, Berrettini precipiterà al numero 124 del ranking. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare ulteriori spiegazioni legate a questa decisione.

Foto: LaPresse / Olycom

