Mathieu van der Poel dominatore del ciclocross: sigillo a Koksijde, nona vittoria di fila

Mathieu van der Poel conosce soltanto la parola vittoria. Il Campione del Mondo su strada e di ciclocross ha infatti dominato la scena a Koksijde, dove è andata in scena la quinta tappa dell’X20 Trofee. Il fuoriclasse olandese ha fornito una prestazione di forza, scatenandosi già nel corso del primo giro (sui sette in programma) e distanziando progressivamente gli avversari più accreditati.

L’alfiere della Alpecin-Deceuninck ha confermato la propria imbattibilità nel corso di questa stagione invernale: nove vittorie consecutive dal 16 dicembre al 4 gennaio (tre in Coppa del Mondo, tre nell’X20 Trofee, due nell’Exact Cross, una nel Superprestige). Il cinque volte iridato, che tornerà all’arrembaggio tra tre giorni in Coppa del Mondo a Zonhoven, ha illuminato in terra belga e ha tagliato il traguardo con con addirittura 1’20” di vantaggio sul connazionale Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions).

L’eterno rivale Wout van Aert non è praticamente mai stato in gara: il belga del Team Visma | Lease a Bike si è dovuto accontentare della terza piazza a 1’43”. Giù dal podio l’olandese Lars van der Haar (Baloise Trek Lions, a 1’53”) e il belga Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck, a 2’12”).

Foto: IPA Sport

