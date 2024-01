Luna Rossa vola verso la America’s Cup: primo test con le due barche, sfida tra Spithill-Gradoni e Bruni-Tita – VIDEO

Luna Rossa prosegue la marcia di avvicinamento alla America’s Cup 2024, che andrà in scena tra agosto e ottobre nelle acque di Barcellona. Il sodalizio italiano sarà chiamato a disputare la Louis Vuitton Cup (il torneo degli sfidanti) contro Ineos Britannia, Alinghi, American Magic, Orient Express per meritarsi il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca. Il Team Prada Pirelli, che ormai tre anni fa perse il confronto decisivo con i Kiwi, nutre grandi ambizioni in vista della prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo e sta intensificando gli allenamenti a Cagliari.

Per la prima volta Luna Rossa ha solcato le acque sarde con due imbarcazioni in contemporanea, ovvero il prototipo LEQ12 (quello costruito dagli uomini di Max Sirena) e l’AC40 one design (ovvero il monofoil utilizzato anche nelle ultime due regate preliminari, uguale per tutte le formazioni che partecipano all’evento). Tra l’altro le condizioni erano difficili con il Maestrale che inizialmente soffiava sui 14-17 nodi e poi è aumentato a 21-23 con onda complicata.

I due scafi hanno inizialmente effettuato dei test, seguiti da prove di partenza: il LEQ12 (a bordo di cui c’erano i timonieri James Spithill e Marco Gradoni, coadiuvati da Vittorio Bissaro e Andrea Tesi) è entrato con mure a sinistra, l’AC40 (al timone di cui figuravano Francesco Bruni e Ruggero Tita, con Umberto Molineris e Federico Colaninno nel ruolo di trimmer) con le mure a destra. Questo schema verrà seguito anche nei prossimi giorni, in attesa che venga completata la costruzione dell’AC75, ovvero la barca che verrà poi effettivamemte impiegata tra Louis Vuitton Cup e (si spera) America’s Cup. Lo scafo sta per essere ultimato da Persico Marine a Nembro (in provincia di Bergamo).

Gilberto Nobili, Operations Manager di Luna Rossa, ha dichiarato: “È stata una bella giornata a Cagliari, con un bel po’ di vento. Il primo giorno per Luna Rossa con due barche in acqua, un grande sforzo di squadra ma è un buon valore per noi avere la possibilità di allenare due equipaggi insieme allo stesso tempo e imparare molto… Proviamo per le prossime settimane due barche per cercare di massimizzare l’uso del prototipo e dell’AC40. Nel frattempo stiamo preparando la barca grande per la Coppa, quindi dobbiamo cercare di tenere occupato l’equipaggio e cercare di imparare il più possibile per la messa a punto finale della barca grande“.

VIDEO LUNA ROSSA SI ALLENA CON PROTOTIPO E AC40

Foto: Ivo Rovira/America’s Cup

Leggi tutte le notizie di Vela su OA Sport...