LIVE Paolini-Blinkova, Australian Open 2024 in DIRETTA: sfida alla russa che ha eliminato Rybakina

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine Paolini ed Anna Blinkova, match valevole per il terzo turno degli Australian Open femminili 2024. La numero 1 d’Italia va alla caccia dei primi ottavi di finale Slam della carriera. Sulla strada della toscana ci sarà la russa Anna Blinkova, autrice di una delle grandi sorprese di questo torneo.

Paolini, testa di serie numero 26, ha già raggiunto il miglior risultato in carriera a livello Major, arrivando per la prima volta al terzo turno. Per raggiungere questo traguardo l’italiana ha battuto la russa Shnaider e la tedesca Maria, senza cedere neppure un set. In quest’avvio di stagione Paolini ha già disputato due tornei: la United Cup, vincitrice contro Kerber e sconfitta Garcia, e Adelaide, eliminata da Bucsa.

La spagnola agli Australian Open è stata proprio l’avversaria di Anna Blinkova, con la russa che si è imposta in due set. Nel precedente turno la giocatrice sovietica ha eliminato Elena Rybakina, finalista lo scorso anno, vincendo il tie-break più lungo della storia di un torneo Slam. Per Blinkova è la terza partecipazione al terzo turno di uno Slam, dopo quelli giocati lo scorso anno al Roland Garros e a Wimbledon.

Paolini e Blinkova si sono affrontate già 5 volte in carriera, con la russa avanti 3-2. Due di questi cinque incontri si sono disputati sul cemento, di cui uno agli Australian Open 2020. Su questa superficie si è sempre imposta la sovietica, che però si è arresa in entrambi i confronti sulla terra battuta.

La sfida tra Paolini e Blinkova è in programma sulla Kia Arena, campo sprovvisto di tetto. L’incontro è il secondo a partire dalle 01.00 italiane, dopo la sfida tra Kalinskaya e Stephens. La partita sarà visibile su Eurosport ed in streaming su Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Blinkova, secondo match dall’01.00, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

