La classifica degli italiani prima degli Australian Open: il nuovo ranking ATP di Sinner, Musetti, Berrettini e compagni

Gli Australian Open 2024 andranno in scia sul cemento di Melbourne dal 14 al 28 gennaio. Il primo Slam della stagione tennistica si preannuncia altamente spettacolare e avvincente: il serbo Novak Djokovic si presenterà per difendere il titolo, l’Italia vuole sognare con Jannik Sinner, il russo Daniil Medvedev si può ben esprimere su questa superficie, lo spagnolo Carlos Alcaraz cercherà di prendere le misure, il tedesco Alexander Zverev e il greco Stefanos Tsitsipas potrebbero puntare alla sorpresa al pari del danese Holger Rune e del russo Andrey Rublev. Qual è la situazione di classifica dei tennisti italiani alla vigilia del grande evento in terra oceanica?

Jannik Sinner è l’azzurro meglio piazzato nel ranking ATP. L’altoatesino è infatti quarto in graduatoria con 6.490 punti all’attivo e ha tutti i mezzi per cercare il colpaccio nella kermesse Down Under dopo aver trascinato l’Italia al trionfo in Coppa Davis e aver disputato l’atto conclusivo alle ATP Finals. Lorenzo Musetti non sta affrontando il momento migliore della carriera: ripartirà dal 28mo posto con 1.440 in suo possesso.

Matteo Arnaldi è entrato in una nuova dimensione dopo la seconda parte della passata stagione e il sigillo in Coppa Davis: 41mo posto con 1.077 punti e grandi speranze. Lorenzo Sonego è invece il quarto italiano: 46mo con 1.005 punti. Flavio Cobolli è passato dalle qualificazioni ed entra nel tabellone principale da numero 100 con 617 punti. Matteo Berrettini non ha ancora disputato un incontro in questo nuovo anno solare e ci sono diversi dubbi sulla sua forma fisica: si presenterà al match contro Tsitsipas da numero 124 al mondo. Giulio Zeppieri proviene dalle qualificazioni ed è numero 133.

RANKING ATP ITALIANI PRIMA DEGLI AUSTRALIAN OPEN

4. Jannik Sinner 6.490

28. Lorenzo Musetti 1.440

41. Matteo Arnaldi 1.077

46. Lorenzo Sonego 1.005

100. Flavio Cobolli 617

124. Matteo Berrettini 522

133. Giulio Zeppieri 487

Foto: Grant Treeby

