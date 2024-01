Jannik Sinner verso il ‘no’ a Sanremo. Amadeus: “Non volevo metterti in imbarazzo”

In un momento in cui si dovrebbe parlare solamente di sport, ecco che in Italia vengono fuori il gossip e gli appuntamenti televisivi. L’esaltazione è ancora tantissima per il clamoroso trionfo agli Australian Open da parte di Jannik Sinner, ma uno degli argomenti ricorrenti in questi giorni che riguarda l’altoatesino è quello della partecipazione al Festival di Sanremo.

Procediamo per tappe. Il trionfatore in terra oceanica aveva anticipato tutti con una dichiarazione anche simpatica: “Conoscendomi, non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio: sono negato. Qui a Melbourne hanno provato a farmi intonare lo jodel… Lasciamo perdere! Devo giocare a tennis, io”.

Nonostante ciò è arrivato l’invito ufficiale sui social da parte di Amadeus, presentatore del Festival: “Non devi cantare, non devi ballare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il Teatro Ariston e un grande applauso da parte di tutti gli italiani che tu hai fatto impazzire in questi mesi. Vieni a Sanremo Jannik, quando vuoi, in una delle cinque sere”.

A difendere la propria stella ci ha pensato il presidente della Federtennis Angelo Binaghi: “Se Jannik andasse al Festival di Sanremo sarebbe una delusione. Tutti andrebbero, ma lui è diverso e parlo contro i miei interessi perché Sinner a Sanremo sarebbe una grande promozione per noi. Anche la Meloni gli ha detto che dovrebbe andare, ma Jannik va protetto da tutti: da dirigenti perché non va strumentalizzato, dai giornalisti e anche da Sanremo. Mi ci metto io a petto nudo se serve. Se tutti insieme vogliamo una scrivere storia diversa dobbiamo proteggerlo”.

In conclusione, ieri, in serata, la probabile resa da parte di Amadeus, perché sembra sempre più probabile il rifiuto da parte del vincitore del primo Slam stagionale: “Caro Jannik, quando ti ho invitato l’ho fatto con il cuore pensando di interpretare il desiderio di milioni di italiani. Non immaginavo tutto questo rumore. La cosa importante è la tua serenità, non ti volevo mettere in imbarazzo. Se deciderai di non venire a Sanremo io lo capirò, l’importante è che tu ti dedichi al tennis. Naturalmente siamo dispiaciuti, ma non cambia nulla: faremo sempre un gran tifo per te. Solo una richiesta, guarda Sanremo e fai il tifo per noi”.

