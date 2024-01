ATP Montpellier 2024: Shapovalov torna alla vittoria, Muller ok. Eliminato Gasquet

Si è conclusa poco fa la seconda giornata dell’ATP 250 di Montpellier. Sul cemento francese si sono disputate oggi altre sei partite valide per il primo turno e il divertimento non è di certo mancato: andiamo a vedere tutto quello che è successo.

A distanza di quasi sette mesi dall’ultima volta, è tornato alla vittoria il Denis Shapovalov, che ha battuto il padrone di casa Hugo Gaston con un netto 6-1 6-3. Grazie a questo successo, il canadese ha raggiunto il kazako Alexander Bublik (testa di serie n.2) agli ottavi di finale. Bene poi anche il francese Alexandre Muller, capace di sconfiggere il suo connazionale Antoine Escoffier per 7-6(4) 6-3. Per Muller al prossimo turno ci sarà lo statunitense Michael Mmoh.

Successi in due set per i classe 2002 Llamas Ruiz e Arthur Cazaux: il qualificato spagnolo ha superato il transalpino Richard Gasquet per 7-6 7-5 e si è guadagnato l’ottavo contro il danese Holger Rune (n.1 del seeding), mentre Cazaux si è imposto per 6-1 6-3 contro il tedesco Maximilian Marterer e ha così raggiunto al secondo turno il canadese Felix Auger-Aliassime (n.3 del torneo).

Infine, negli altri incontri di giornata i francesi Gregoire Barrere e Harold Mayot hanno vinto i derby contro Ugo Blanchet (per 6-7 6-4 6-2) e Lucas Pouille (per 6-4 7-5). Per Barrere e Mayot agli ottavi ci saranno rispettivamente il vincente di Shevchenko-Svrcina e Benoit Paire.

I RISULTATI DI GIORNATA

P. Llamas Ruiz (ESP) (Q) – R. Gasquet (FRA) 7-6 7-5

A. Muller (FRA) (7) – A. Escoffier (Q) 7-6 6-3

H. Mayot (FRA) (WC) – L. Pouille (FRA) (WC) 6-4 7-5

A. Cazaux (FRA) – M. Marterer (GER) 6-1 6-3

G. Barrere (FRA) – U. Blanchet (FRA) (Q) 6-7 6-4 6-2

D. Shapovalov (CAN) – H. Gaston (FRA) 6-1 6-3

Foto: Antoine Ludger / Open Sud de France