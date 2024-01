Grand Prix d’Amerique 2024: programma, orario, tv, streaming

Siamo giunti finalmente all’edizione numero 103: domenica 28 gennaio, alle ore 16.20, si correrà il Grand Prix d’Amerique 2024, una delle corse più attese dell’intera stagione, un pilastro del trotto fin dal 1920 (non si è corso per la guerra nel 1940 e nel 1941).

Ai nomi dei 12 qualificati si aggiungeranno giovedì 25 quelli dei 6 aventi diritto alla partecipazione in base ai premi in denaro vinti in carriera: sui 2700 metri del Vincennes Hippodrome di Parigi (Francia), si assegna il titolo più prestigioso del trotto mondiale.

Saranno dunque i migliori 18 cavalli del Gruppo 1 Internazionale a darsi battaglia per il premio di un milione di euro destinato al vincitore. Stiamo semplicemente parlando della gara di trotto per antonomasia che, come da tradizione, si corre nell’ultima domenica del mese di gennaio di ogni anno.

Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio del Grand Prix d’Amerique 2024. In Italia l’evento sarà trasmesso in diretta tv da EQU TV (151 digitale terrestre e 220 Sky), mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go e NOW.

CALENDARIO GRAND PRIX D’AMERIQUE 2024

Domenica 28 gennaio -Vincennes Hippodrome, Parigi (Francia)

Ore 16.20 Grand Prix d’Amerique 2023 – Diretta tv su EQU TV (151 digitale terrestre e 220 Sky)

Diretta Live testuale: OA Sport

