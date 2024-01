Gangwon 2024, oro per la Cina nel Team Mixed dello speed skating. Azzurri fuori dal podio

Andate in archivio la finale del Team Mixed Relay del programma dello speed skating di questa edizione delle Olimpiadi Invernali Giovanili a Gangwon, in Corea del Sud. Sull’anello di ghiaccio del Gangneung Oval, è stato assegnato il titolo della prova a squadre miste che ha visto impegnati una coppia uomo-donna. Una specialità nella quale l’Italia non ha ottenuto medaglie.

La coppia formata da Noemi Libralesso e da Lorenzo Minari non è riuscita per pochi centesimi a ottenere il pass per gli atti conclusivi che valevano la top-3. Con il crono di 3:09.81, i due azzurrini per 0.08 non hanno replicato lo stesso tempo del Giappone (3:09.73), in un overall che ha visto i Paesi Bassi (3:07.64) svettare. Un vero peccato per i nostri portacolori.

Nelle finali per le medaglie la Cina si è imposta in 3:11.74, battendo di appena 0.03 la Corea del Sud e di 0.36 gli olandesi. Decisamente più distanziato il duo nipponico, con un ritardo di 3.87 dalla vetta, a testimonianza del fatto che le prime tre compagini siano riuscite a fare la differenza rispetto alla coppia del Sol Levante.

