Gangwon 2024, magnifico oro per Flora Tabanelli nello slopestyle femminile dello sci freestyle!

Bellissima e soffertissima medaglia d’oro per Flora Tabanelli nello slopestyle femminile alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2024 di Gangwon, in Corea del Sud: la portabandiera azzurra, dopo aver dominato le qualificazioni, vinte con lo score di 91.00, replica nell’atto conclusivo il punteggio di 90.50 proprio all’ultimo tentativo. Argento per la cinese Han Linshan, bronzo per la tedesca Muriel Mohr.

Nelle qualificazioni l’azzurrina, portabandiera dell’Italia nella Cerimonia d’Apertura, scende col pettorale numero 1 e piazza subito un 91.00 che si rivela inavvicinabile per tutte le avversarie, prenotando ovviamente un posto in finale. Tabanelli con il secondo tentativo non si migliora, ottenendo 55.75, ma mantiene saldamente la prima posizione, potendo così partire per ultima nelle tre run dell’ultimo atto.

Nella finale Flora Tabanelli, dopo aver sbagliato nella prima run, chiusa al nono ed ultimo posto con 25.00, si porta in seconda piazza con 74.75 con la seconda prova. Nell’ultimo tentativo l’azzurra parte con la certezza di avere al collo almeno la medaglia di bronzo, ma stampa lo score di 90.50 e scavalca sia la cinese Han Linshan, seconda con 81.50, sia la tedesca Muriel Mohr, terza con 78.75.

Foto: LaPresse