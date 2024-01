F1, il format delle Sprint Race potrebbe cambiare nel 2024? C’è un’indiscrezione

Il conto alla rovescia sta proseguendo e l’inizio del Mondiale 2024 di F1 si avvicina. Si prospetta un’annata piuttosto intensa, con 30 gare da affrontare, tre le Sprint Race del sabato (6) e i classici GP domenicali (24). Sono note anche le sedi nelle quali vedremo andare in scena le Sprint. Si tratta di Shanghai, Miami, Spielberg, Austin, San Paolo e Losail.

Una novità rispetto alla scorsa stagione sta nel fatto che Shanghai e Miami prenderanno il posto di Baku e Spa-Francorchamps. Conferme invece sono arrivate per il GP d’Austria, il Brasile (per la terza volta sede della Sprint), il Texas e il Qatar (che già avevano ospitato la Sprint nel 2023). Tuttavia vi potrebbero essere ulteriori cambiamenti.

Ormai, il modello gestionale del Circus sta spostando sempre più in direzione di una logica di “intrattenimento televisivo” e quindi si pensano a mutamenti di spartito che possano attirare l’attenzione del pubblico. Stando a un’indiscrezione, tra le proposte sul tavolo ci sarebbe la possibilità di disputare le gare brevi con griglia di partenza invertita, ma seguendo la classifica del Mondiale Piloti.

Da capire se questa eventualità diventerà realtà e, nel caso, quale potrebbe essere la reazione dei racing driver, in particolare del campione del mondo in carica, Max Verstappen, decisamente contrario per principio a stravolgimenti del genere.

