Dakar 2024, Paolo Lucci costretto al ritiro dopo un incidente nella settima tappa. Sfuma il sogno top10

Si interrompe all’inizio della seconda settimana la Dakar 2024 di Paolo Lucci, costretto al ritiro in seguito ad un incidente avvenuto nel corso della settima tappa Riyadh-Al Duwadimi. Il pilota toscano della KTM è caduto violentemente al km 192 (su 483) della prova speciale odierna, subendo una brutta botta alla schiena che l’ha costretto a chiamare l’assistenza medica e di conseguenza ad abbandonare la Stage.

L’azzurro è stato poi trasportato in ospedale per alcuni controlli e gli esami avrebbero escluso fratture. Lucci, che al termine della prima settimana del rally occupava la 14ma piazza assoluta nella generale tra le moto ed il quarto posto nella categoria Rally 2 a pochi minuti dal podio, deve rimandare dunque l’obiettivo top10 overall nella ‘Maratona del Deserto’.

“Ciao ragazzi fisicamente sto più o meno bene e domani mattina mi dimetteranno dall’ospedale. In questo momento non ho tante parole per descrivere quello che provo. Questa gara, il deserto, ci propone sempre quel filo sottile su sui rimanere in equilibrio dove c’è un panorama fantastico ma se si sbaglia in pochi secondi si può rovinare il lavoro di un anno intero. Sia nel bene che nel male bisogna imparare ad accettare questo strano gioco. Ora vorrei ringraziare tutte le persone che mi supportano e scusarmi con loro. Oggi non è finita una Dakar, è solo iniziata la prossima“, ha scritto il 31enne sui social.

ℹ️ PAOLO LUCCI OUT OF THE SPECIAL | RALLY 2

❌ Paolo Lucci, the Rally 2 rider who had called for medical assistance at km 192, was alert and standing on his own two feet when he was airlifted to Al Duwadimi Hospital for a thorough check-up.#W2RC #FIM #Dakar2024 pic.twitter.com/lQOGaMRYW2

— World Rally-Raid Championship (@OfficialW2RC) January 14, 2024