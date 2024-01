Dakar 2024, Pablo Quintanilla vince la terza tappa tra le moto, Ross Branch sempre in testa alla generale

Va in archivio la terza tappa della 46a edizione della Dakar. La Maratona nel Deserto offriva oggi una frazione particolarmente dura, da oltre 700 chilometri complessivi e ben 438 chilometri di prove speciali.

Tra le moto non ci sono stati grandi scossoni nella classifica generale, ma la tappa è stata vinta con autorità dal cileno Pablo Quintanilla. Il sudamericano della Honda è stato per tutta la gara al comando ed è riuscito a garantirsi il successo anche grazie ai 3’33” di bonus accumulati lungo il percorso, chiudendo con il tempo di 4:37:42. Quintanilla resta in quarta posizione nella classifica generale.

Seconda posizione per lo spagnolo Joan Barreda Bort della Hero Motorsport Rally, staccato di 1’38” nei confronti del vincitore. Appena dietro è arrivato l’argentino Kevin Benavides, a 1’46” dalla testa, e l’americano Ricky Brabec, a 1’57”.

Quinta piazza invece per il leader della classifica generale Ross Branch che consolida la prima posizione in graduatoria, avendo ora un vantaggio di 4’11” su Cornejo Florimo. Da segnalare anche il ritiro di Sam Sunderland che si è fermato per problemi tecnici: era settimo in classifica generale e deve abbandonare la corsa. Fuori dai giochi anche Sebastian Bühler in seguito ad una brutta caduta, con Skyler Howes e Toby Price che si sono fermati per aiutarlo in attesa dei soccorsi (il loro tempo finale verrà aggiornato dalla giuria).

Foto: IPA Agency

Leggi tutte le notizie di Rally su OA Sport...