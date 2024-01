Dakar 2024, orari tappa di oggi Al Duwadimi-Al Salamiya: percorso, programma, tv, streaming

Si entra sempre più nel vivo della 46a edizione della Dakar 2024. Dopo il prologo iniziale di venerdì e le prime due tappe che sono state molto intense, oggi la carovana sarà impegnata in una giornata davvero importante con un altro snodo tutto da vivere.

La Maratona nel deserto sarà di scena da Al Duwadimi a Al Salamiya che proporrà una lunghezza di 733 chilometri complessivi, con ben 438 di questi, tutti di prove speciali. In poche parole si annuncia una giornata massacrante per i protagonisti della gara in mezzo alle dune del deserto dell’Arabia Saudita.

La 46ª edizione della Dakar, in programma dal 5 al 19 gennaio, godrà della copertura televisiva di Eurosport, Discovery+ in relazione agli highlights e ad approfondimenti su ogni tappa. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle varie speciali, con cronache e classifiche annesse.

CALENDARIO DAKAR 2024 OGGI

Lunedì 8 gennaio

Terza tappa, Al Duwadimi-Al Salamiya 733 km, 438 km di prove speciali

Ore 6.00 partenza moto

Ore 6.00 partenza quad

Ore 8.00 partenza auto

Ore 8.00 partenza camion

DAKAR 2024 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista (sintesi su Eurosport alle 21.00)

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport

Foto: IPA Agency

