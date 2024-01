Curling, una vittoria e una sconfitta per l’Italia a Gangwon: in lotta per la fase a eliminazione diretta

Prosegue il torneo di curling a squadre miste nell’ambito delle Olimpiadi Invernali Giovanili, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Gangwon (Corea del Sud) e che mette in mostra quelli che saranno i talenti sportivi del futuro. L’Italia ha perso la prima partita di giornata contro la Gran Bretagna per 7-5: dopo un equilibratissimo 4-4 al termine del quinto end, Logan Carson e compagni hanno messo a segno due punti nella sesta frazione e poi hanno chiuso i conti con il sigillo dell’ottavo parziale.

Andrea Gilli, Giorgia Maurino, Alberto Cavallero, Rebecca Mariani hanno prontamente reagito e sono poi riusciti a battere il Brasile per 10-3. Partita a senso unico in favore degli azzurri, che hanno marcato quattro punti nel primo end e altri quattro nel quarto gioco, tramortendo definitivamente i sudamericani.

L’Italia occupa il terzo posto nella classifica del gruppo B con 4 vittorie, alle spalle di Gran Bretagna (5) e Danimarca (4), appena davanti a Canada, Corea del Sud e Svizzera (3). La prima classificata accede direttamente alle semifinali, seconda e terza disputeranno un qualification game per entrare tra le migliori quattro del torneo. Il quartetto tricolore è pienamente in corsa per prendere parte alla fase a eliminazione diretta: sarà decisiva la partita di domani (ore 05.00) contro la Svizzera.

