Cosa è successo a Matteo Berrettini: prima iscritto, poi cancellato dall’ordine di gioco del Kooyong Classic

Un annuncio che non fa piacere. Matteo Berrettini avrebbe dovuto affrontare verso le 02.30 italiane di domani, a Melbourne (Australia), l’austriaco Dominic Thiem nell’ultimo giorno di incontri del Kooyong Classic. Il romano aveva deciso di disputare questa esibizione per avere dei feedback dal proprio fisico, in vista degli imminenti Australian Open (14-28 gennaio).

Non è un mistero che Berrettini sia reduce da un periodo molto difficile, costellato da tanti infortuni, ultimo dei quali quello agli US Open 2023, con altre criticità al piede nel corso degli allenamenti a Torino. Problematiche che avevano suggerito al tennista e al suo staff di non essere al via delle qualificazioni dell’ATP250 di Brisbane.

Ora, questa rinuncia all’ultimo secondo potrebbe essere un segnale negativo sulla condizione del nostro portacolori che, per quanto previsto dal tabellone dello Slam stilato quest’oggi, affronterà al primo turno il n.7 del mondo, Stefanos Tsitsipas. Il greco, tra l’altro, si è allenato con Matteo in questi ultimi giorni.

Il forfait odierno però alimenta dubbi e perplessità circa la presenza dell’ex top-10 nel Major, considerando il suo avvicinamento privo di match ufficiali. Davvero difficile approcciarsi a uno Slam, al meglio dei cinque set nei singoli incontri, senza disputare una partita da oltre quattro mesi. Non resta che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda. Al posto di Berrettini scenderà in campo domani l’argentino Francisco Cerundolo.

NUOVO ORDINE DI GIOCO KOOYONG CLASSIC

Venerdì 12 gennaio

Dalle 1:00 italiane

F. Tiafoe vs M. Raonic

A seguire

F. Cerundolo vs D. Thiem

A seguire

M. Andreeva vs D. Collins

Non prima delle 5:00 italiane

T. Kokkinakis vs M. Polmans

Foto: LaPresse

