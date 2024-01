Ciclocross, Van der Poel a Hoogerheide per l’ultimo test prima dei Mondiali. Viezzi si gioca la Coppa del Mondo

Ultima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di ciclocross: a Hoogerheide (Paesi Bassi) cala il sipario della stagione prima dei Mondiali di Tabor in Repubblica Ceca della prossima settimana che chiuderanno definitivamente i battenti per questa annata.

Per Mathieu Van der Poel sarà l’ultimo test prima dei Mondiali: l’olandese non ha vinto l’ultima tappa di Coppa del Mondo a Benidorm la scorsa settimana a causa di una caduta, ma anche di una condizione che non sembra equivalente a quella dell’inizio della stagione del ciclocross. Il neerlandese vuole comunque dare spettacolo davanti al suo pubblico per chiudere al meglio. Anche la questione classifica generale è pressoché chiusa: Eli Iserbyt ha un vantaggio di 34 punti su Joris Nieuwenhuis. Per i colori azzurri ci saranno Filippo Fontana e Gioele Bertolini

Al femminile ha già aritmeticamente in tasca la Coppa del Mondo Ceylin Del Carmen Alvarado: non possono rientrare su di lei Lucinda Brand e Puck Pieterse. Tra le azzurre ci saranno la giovane Valentina Corvi, Francesca Baroni e Sara Casasola.

Si deciderà infine la Coppa del Mondo tra gli juniores al maschile tra il francese Aubin Sparfel e il friulano Stefano Viezzi: i due sono separati da soli 13 punti. Per l’azzurro sarà fondamentale cercare di vincere quest’ultima tappa dopo tre successi di fila del transalpino.

Foto: IPA Sports