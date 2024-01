Ciclocross, a Benidorm torna a vincere Fem van Empel. Sesta Sara Casasola

Fem van Empel continua a dominare la Coppa del Mondo di ciclocross al femminile: dopo le due sconfitte consecutive arrivate a fine 2023, il fenomeno olandese torna alla vittoria, agguantando in quel di Benidorm, in Spagna, il quarto successo stagionale nel massimo circuito internazionale.

Oggi è stata gran battaglia tra l’atleta del Team Visma | Lease a Bike e la connazionale della Fenix-Deceuninck Puck Pieterse, con van Empel che è riuscita a spuntarla solo allo sprint finale.

Top-4 tutta olandese con al terzo posto Ceylin del Carmen Alvarado ed in quarta piazza l’esperta Lucinda Brand. La prima delle non neerlandesi è l’ungherese Kata Blanka Vas, quinta.

In casa Italia altra ottima prestazione per Sara Casasola (FAS Airport Services – Guerciotti) che è sesta, in piena lotta per la top-5. Ventunesima la giovanissima Federica Venturelli.

Foto: Isosport / IPA