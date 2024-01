Ciclismo su pista, Matteo Bianchi fa sognare! Miglior tempo nel km da fermo agli Europei!

Inizia al meglio il pomeriggio per la Nazionale italiana di ciclismo su pista agli Europei di Apeldoorn. Matteo Bianchi ha infatti dato spettacolo nelle qualifiche del chilometro da fermo e si trova al comando della classifica.

L’azzurro, già argento continentale nella specialità in quel di Monaco nel 2022, è sceso nettamente sotto il minuto trovando il tempo di 59.687 e al momento è il grande favorito per il titolo che si assegnerà in serata, l’obiettivo è scendere sotto il record italiano di 59”460 fatto segnare ai Mondiali francesi del 2022.

Alle sue spalle, staccato di 240 millesimi, il britannico Joseph Truman, mentre terzo a mezzo secondo c’è il tedesco Maximilian Dornbach. Eliminato, con la sua tredicesima posizione Niccolò Galli, rimasto sopra il minuto e lontano 2”445 dal compagno di squadra.

Nulla da fare per Miriam Vece nella velocità al femminile: l’azzurra è stata eliminata agli ottavi di finale, dopo l’undicesimo posto nelle qualifiche, dalla padrona di casa Hetty van de Wouw.

Foto: Lapresse

