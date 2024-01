Ciclismo su pista, Italia femminile in cerca di risposte agli Europei: le speranze di medaglia

Tutto pronto per gli Europei di ciclismo su pista: in Olanda, ad Apeldoorn, dal 10 gennaio si apre una stagione lunghissima. L’Italia al femminile parte con la rosa al completo verso l’appuntamento nei Paesi Bassi.

L’obiettivo è ovviamente quello di crescere con il quartetto che l’anno scorso ha agguantato il secondo posto a livello continentale ed è rimasto fuori dal podio ai Mondiali. Le campionesse del mondo del 2022 sembrano essere tornate in forma: ci si aspetta molto da Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini, Martina Alzini, Chiara Consonni e Martina Fidanza.

Nell’omnium posto che dovrebbe essere affidato a Balsamo, caduta però nei giorni scorsi: se non dovesse essere al top ecco che rientra in gioco Letizia Paternoster che in ogni caso andrà a caccia dell’oro nella sua eliminazione. Possibilità di medaglia anche nella madison dove Balsamo-Guazzini sono bronzo in carica.

Corta a punti per Silvia Zanardi, scratch per la due volte campionessa del mondo Fidanza e 500 metri di Miriam Vece le altre possibilità di medaglia per il Bel Paese.

Foto: Lapresse

