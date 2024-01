Ciclismo su pista, Europei 2024: nessuna medaglia per l’Italia, Miriam Vece e Chiara Consonni quarte

Nessuna medaglia per l’Italia nella quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista 2024 ad Apeldoorn (Olanda). Per i colori azzurri sono arrivati due quarti posti da parte di Miriam Vece e di Chiara Consonni, ma purtroppo nessun piazzamento sul podio: per migliorare il medagliere bisognerà sperare nell’ultima giornata e in particolare sulla madison femminile.

Sessione serale che è cominciata con un quarto posto amaro per l’Italia: Miriam Vece non è riuscita a confermare il tempo di qualifica e ha chiuso ai piedi del podio nei 500 metri con partenza dal blocco, facendo registrare il tempo di 33.513, a 194 millesimi dalla vincitrice, la britannica Katy Marchant. Secondo posto sorprendente per la francese Taki Marie Divine Kouame, che ha recuperato ben due posizioni rispetto alla qualificazione. Bronzo invece per la tedesca Pauline Sophie Grabosch.

Simone Consonni si presentava con ambizioni nell’omnium dopo il terzo posto nello scratch ottenuto nel pomeriggio: il lombardo non ha corso particolari rischi nella tempo race, chiudendo in settima posizione e non guadagnando neanche un giro, vincendo solo due sprint. L’azzurro chiude quarto invece nell’eliminazione vinta da van den Bossche, presentandosi alla corsa a punti in terza posizione e virtualmente sul podio. Podio che non si materializza purtroppo per l’azzurro che dopo la gara a punti chiude in ottava posizione a 100 punti. Oro che va nelle mani di Ethan Hayter che batte il danese Larsen e il belga van den Bossche, risalendo sul trono europeo dopo sei anni.

Corsa a punti che è stata particolarmente in sordina per Silvia Zanardi. L’azzurra ha corso in maniera troppo timida, non riuscendo a partecipare ad alcuno sprint e non è riuscita a entrare in una fuga. L’emiliano-romagnola ha chiuso quindi a zero punti in una gara in cui è riuscita a trionfare la belga Lotte Kopecky davanti alla norvegese Anita Yvonne Stenberg e alla ceca Jarmila Machacova che ha colto il bronzo all’ultima volata.

Piazzamento amaro per l’Italia che è arrivato anche nella corsa a eliminazione femminile: ha chiuso quarta Chiara Consonni, appena ai piedi del podio. L’atleta delle Fiamme Azzurre è stata beffata nel terzultimo sprint dalla britannica Jessica Roberts che le è passata davanti. Vittoria ancora per Lotte Kopecky che ha battuto la tedesca Lea Lin Teutenberg.

Nell’unica gara senza italiani, ossia lo sprint maschile, si è laureato Campione d’Europa il Campione del Mondo Harrie Lavreysen: l’olandese è stato semplicemente devastante sia nella semifinale con il connazionale Jeffrey Hoogland che nella finale con il polacco Mateusz Rudyk, mostrando una superiorità quasi imbarazzante. Hoogland invece vede sfumare anche il bronzo che va nelle mani dell’israeliano Mikhail Yakovlev.

