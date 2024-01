Chi sono i protagonisti del tennis 2023? Djokovic, Alcaraz e Sinner dominano la scena

Il tennis quest’anno ha messo in scena un grandissimo spettacolo e diverse sorprese, rispetto al Ranking ATP di gennaio 2023 tante posizioni sono cambiate in un vortice di emozioni che tutti gli appassionati hanno gradito.

Tra le montagne russe disegnate nelle statistiche del ranking dai migliori tennisti ancora in carriera e dalle giovani promesse pronte a esplodere, significativo è il ritorno in cima di Djokovic e la conferma spagnola di Alcaraz tra i più forti, che ha sostituito Nadal al top della classifica.

Anche Sinner ha avuto la sua rivincita, piazzandosi nella posizione più alta del ranking per un atleta italiano, il quarto posto, raggiunto solo dal grande Panatta. Sinner è partito a inizio anno dalla quindicesima posizione e sta aprendo una superstrada per entrare nell’Olimpo dei grandi tennisti di tutti i tempi.

Djokovic fa tre su quattro al Grande Slam: oltre 400 settimane al numero 1 del ranking

Il campione serbo partiva quest’anno dalla quinta posizione ma in poco tempo è riuscito a scalare di nuovo il Ranking ATP 2023 chiudendo al primo posto, raggiungendo già a metà novembre le 400 settimane totali in vetta.

Tutto è cominciato con il trionfo del suo decimo Australian Open contro Tsitsipas in finale, anche al French Open è filato tutto liscio con un secco 3 – 0 contro Ruud in finale.

A Wimbledon la finale è stata talmente amara che Djokovic ha spaccato la racchetta, dopo aver perso contro Alcaraz, in una scena epica ormai diventata iconica nel tennis contemporaneo.

All’US Open il tennista serbo si è ripreso la scena e il primo posto vincendo contro Medvedev, confermandosi il migliore al mondo ancora una volta.

Alcaraz vince a Wimbledon e Djokovic spacca la racchetta

Nella finale di Wimbledon 2023 è successo di tutto e Djokovic è passato subito in vantaggio vincendo il primo set. Il secondo set ha visto il pareggio di Alcaraz e nel terzo set è passato in vantaggio con una remuntada sublime, ma il campione serbo non ha mollato agguantando il 2 – 2.

Il terzo set è terminato 6 – 4 per Alcaraz che entra nella storia del Grande Slam con il suo secondo torneo vinto, mentre Djokovic resta impresso nella mente dei tifosi per l’episodio citato nel titolo di questo paragrafo e raccontato poco prima.

Sinner dal nulla diventa il miglior italiano di tutti i tempi

Dal nulla arriva Sinner che non era neanche fra i primi 10 nel ranking di inizio anno e si piazza al quarto posto diventando il miglior italiano di sempre, capace di vincere 10 tornei ATP su 14 finali giocate, record che condivide insieme a Panatta, oltre al quarto posto nel ranking.

Il 2023 ha visto Sinner raggiungere anche le semifinali di Wimbledon ed eguagliare il record di Berrettini.

Oggi, nel palinsesto dei pronostici scommesse tennis vincenti il talento di San Candido rientra tra i favoriti nei tornei più importanti del circuito ATP: a soli 22 anni questo atleta formidabile è destinato a scrivere la storia del tennis mondiale.

